Het aandeel van gamewinkelketen GameStop zorgde woensdag op de Amerikaanse beurs weer voor veel reuring. Het fonds, dat door kleine particuliere beleggers eerder dit jaar tot recordhoogte werd gestuwd, zag nu een winst van 40 procent juist binnen 25 minuten volledig verdampen. Daarna maakt het in korte tijd de helft van dat verlies weer goed.

Een duidelijke reden voor de plotse koersval was er niet. Het aandeel schurkte aan tegen zijn hoogste stand ooit met een waarde van 348,40 dollar (ruim 292 euro). De handel in het aandeel werd daarop voor enige tijd stilgelegd vanwege de grote schommeling. Toen de handel werd hervat, zakte het aandeel ver weg. Daarbij werden de waardepapieren op een gegeven moment voor nog geen 200 dollar per stuk verhandeld.

In januari profiteerde het aandeel GameStop van een heuse gekte rond de stukken. Particuliere beleggers moedigden elkaar vooral via internetforum Reddit aan om te investeren in de aandelen, om daarmee grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling een hak te zetten, de zogeheten shortsellers. Daarop ging de waarde van het aandeel door het dak.

Dat was voor openbaar aanklagers in de Verenigde Staten zelfs reden om een onderzoek te starten naar de opmerkelijke gang van zaken. Ze bekeken onder meer of er sprake was geweest van koersmanipulatie.