De Europese Commissie moet besluiten vanaf wanneer het verboden wordt om nieuwe benzine- en dieselauto's te verkopen binnen de Europese Unie, vinden verschillende lidstaten, waaronder Nederland. Negen landen hebben de Commissie gevraagd om ambitieuze doelen te stellen, om zo de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Samen met Denemarken, Oostenrijk, België, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxemburg en Malta heeft Nederland een brief gestuurd, waarin het de EU vraagt om serieus werk te maken van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen van de transportsector. Die is verantwoordelijk voor een kwart van de totale uitstoot in de EU.

De landen vinden onder meer dat de EU moet vaststellen vanaf wanneer de verkoop van nieuwe auto's en busjes met een verbrandingsmotor verboden moet worden. "Als je rekening houdt met de levensduur van auto's en het bereiken van CO2-neutraliteit in 2050, dan moeten nieuwe auto's met verbrandingsmotoren rond 2030 worden uitgefaseerd", zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur.

Veel autobouwers hebben zelf al een plan gemaakt voor de uitfasering van verbrandingsmotoren. Zo zei Volvo afgelopen week dat het voor 2030 volledig elektrisch is en wil Ford tegen die tijd ook geen benzineauto's meer verkopen in Europa.