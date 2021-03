De lockdown zorgde vorig jaar voor recordverkopen bij speelgoedfabrikant LEGO. Het Deense bedrijf zag zijn verkopen met 21 procent plussen, blijkt uit de jaarcijfers die LEGO woensdag bekendmaakte. Vooral online kochten klanten fors meer.

Dat kwam onder meer doordat veel winkels wereldwijd tijdelijk dicht moesten door de pandemie. Het aantal bezoeken aan de website van LEGO verdubbelde in 2020 dan ook in vergelijking met het jaar ervoor.

De inkomsten stegen vorig jaar met 13 procent tot 43,7 miljard Deense kroon (5,9 miljard euro). Ook de nettowinst groeide, met 19 procent tot 9,9 miljard kroon. De blokjes waren populair in veel belangrijke markten, waaronder West-Europa, China en Noord-Amerika. Het speelgoedbedrijf richt zich nadrukkelijk ook op volwassenen, wat volgens LEGO een van de pijlers van de omzetgroei is.

De Denen openden in het afgelopen jaar veel LEGO-winkels. Wereldwijd kwamen er 134 vestigingen bij, waaronder 91 in China. Het totale aantal winkels bedroeg eind vorig jaar 678. Dit jaar moeten er nog eens 120 bij komen, waarvan opnieuw een groot deel (80) in China.