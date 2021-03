Na de wachttijden in de zorg, zullen we de komende jaren in toenemende mate te krijgen met wachttijden voor loodgieters, elektriciens en andere vakmensen. Zo is het tekort aan loodgieters de afgelopen vijf jaar verdubbeld, van achthonderd toen tot zestienhonderd nu. Dat zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland in gesprek met NU.nl.

"We kunnen de borst natmaken", zegt Terpstra. "Alle ballen in de sector zijn op dit moment gericht op het binnenhalen van mensen." Zijn branche is volgens de voorman niet gevoelig voor crises. "De bouwsector heeft wel geleden onder de vorige crisis, maar de installatiesector niet."

Ook tijdens de coronacrisis is het aantal banen in de sector, waar behalve loodgieters en elektriciens bijvoorbeeld ook verwarmingsmonteurs behoren, alleen maar opgelopen. In totaal werken zo'n 150.000 mensen in de installatietechniek. "Het afgelopen jaar zijn daar een paar duizend banen bij gekomen en zeshonderd zelfstandigen", weet Terpstra.

Dat de tekorten zijn ontstaan, is eigenlijk iedereens schuld. "Techniek is de afgelopen jaren verwaarloosd, zowel aan de kant van de politiek als het onderwijs als vanuit de sector." Ook worden kinderen volgens Terpstra van huis uit niet gestimuleerd om loodgieter te worden. "Ouders denken dat hun kinderen beter af zijn in een witteboordenberoep."

Het tegengestelde is volgens hem het geval. "Een goed opgeleid iemand in de financiële sector heeft straks minder goede arbeidsvoorwaarden dan een mbo'er in onze sector", claimt de voorzitter van Techniek Nederland. Ook nu al zijn de verdiensten volgens Terpstra goed. "Je verdient een goede boterham in de techniek. We hebben cao's en door de krapte betalen bedrijven ook wel boven de cao."

Van het windmolenpark op zee tot het keukenkastje

De roep om vaklui komt op het moment voor een deel ook door de verbouwwoede van consumenten. Maar naar de toekomst toe zal die vraag in toenemende mate ook komen vanuit door de overheid gestelde normen op het gebied van duurzaamheid. "Voor 2030 moeten 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden en voor 2023 is energielabel C vereist voor alle kantoren en zo kan ik nog wel even doorgaan."

Er zullen ook flink meer technici moeten worden opgeleid. Die opleidingen zullen er ook moeten zijn, want er zijn er in de loop van de jaren veel gesneuveld bij gebrek aan animo. "We hebben een deltaplan voor het techniekonderwijs nodig." Terpstra is niet bang dat de sector niet aantrekkelijk genoeg is voor jongeren. "Behalve de goede arbeidsvoorwaarden en werkgarantie, lever je ook een zinvolle bijdrage aan de samenleving."

Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het verduurzamen van huizen en de aanleg en onderhoud van windmolenparken en zonnepanelen. "Het gaat in onze branche van het windmolenpark op zee tot het keukenkastje. Sommigen zullen zich meer aangetrokken voelen tot het een, sommigen tot het ander."

Techniek Nederland ziet extra kansen om de tekorten in de branche terug te brengen als gevolg van de coronacrisis. "We zetten nu ook volop in op zijinstromers, net zoals de zorg."