Tuur Elzinga is de nieuwe voorzitter van de FNV, zo maakte de vakbond woensdagochtend bekend tijdens een livestream. Elzinga wil werk maken van een hoger minimumloon en een "eerlijker belastingstelsel".

De 51-jarige Elzinga wil vooral een "socialer Nederland", zei hij woensdag tijdens zijn overwinningsspeech. "We moeten nog meer vakbondskracht opbouwen."

Elzinga is naast zijn vakbondservaring ook bekend als politicus. Hij werkte tot 2016 negen jaar lang als Eerste Kamer-lid voor de SP. Vlak daarna onderhandelde hij voor het FNV over het nationaal pensioenakkoord. Hij forceerde een doorbraak door zelf met de werkgevers te gaan praten toen de gesprekken even stillagen. In 2019 stemde uiteindelijk drie kwart van de FNV-leden voor het akkoord.

Sinds mei 2017 is Elzinga lid van het dagelijks bestuur van FNV en sinds 2018 was hij vicevoorzitter. Hij wordt per direct als voorzitter aangesteld en volgt daarmee de zestigjarige Han Busker op.