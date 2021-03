Er werd in 2020 iets meer dan 12 miljard liter diesel, benzine en lpg getankt in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de autovereniging BOVAG werd er sinds 1989 niet zo weinig brandstof getankt; destijds ging het om 10,5 miljard liter.

Het aantal getankte liters daalde vorig jaar met bijna 13 procent ten opzichte van de 13,8 miljard liter in 2019. Normaal gezien wordt maandelijks meer dan 1 miljard liter getankt, maar dat was in 2020 maar vijf keer het geval, zegt BOVAG.

De verkoop van brandstof is op maandbasis nog nooit zo laag geweest als in april 2020, midden in de lockdown. Die ging toen met een derde onderuit naar 818 miljoen liter. Tijdens de lockdown hadden we minder reden om ons te verplaatsen, doordat we thuis moesten werken, niet bij elkaar op bezoek mochten en alle winkels gesloten waren.

Lpg was er het ergst aan toe. De afzet kwam uit op 202 miljoen liter, wat een absoluut dieptepunt is. In 1990 werd er nog 1,7 miljard liter lpg getankt in Nederland.

Benzineprijs staat bijna op recordhoogte

Alleen diesel wist redelijk overeind te blijven. Doordat het vrachtvervoer in 2020 grotendeels kon blijven rijden, werd er nog wel flink wat diesel getankt, al ging ook hier het aantal getankte liters omlaag: met 14,5 procent tot 4,9 miljard liter, het laagste peil sinds 1`996.

Maandag bleek nog dat de benzineprijs dicht bij een record is door de stijgende olieprijzen.