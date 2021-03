Het aantal aankopen in Nederlandse webshops kwam in het afgelopen jaar uit op 335 miljoen, 27 procent meer dan een jaar eerder. De totale omzet kwam 7 procent hoger uit, op 26,6 miljard euro, blijkt uit een onderzoek van GfK in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders.

Thuiswinkel.org schrijft de sterke stijging volledig toe aan de coronamaatregelen. Die leidden tot een sluiting van fysieke winkels, waardoor consumenten gedwongen werden om hun kleding of een nieuwe bank online te kopen. De organisatie wijst erop dat de e-commercegroei in 2019 nog afzwakte in ons land.

Er zijn twee factoren die die sterke groei aanjagen, zegt Thuiswinkel.org. Het aantal online aankopen per consument steeg van gemiddeld 18 per jaar naar 24, maar tegelijkertijd kwamen er ook 2 procent meer online verkopers bij.

Doordat we meer thuis zaten, zijn we ook andere dingen gaan kopen. Het onderzoek stelt vast dat er 83 procent meer spullen voor in huis en 47 procent meer tuingerei werd gekocht. We kochten ook meer sportspullen (+62 procent), voeding (+58 procent) en IT-benodigdheden (+56 procent).

Bol.com verkocht meer kappersscharen

Cijfers die bol.com donderdag bekendmaakte, bevestigen dat beeld. De Nederlandse webwinkel stelt vast dat de verkoop van huishoudhandschoenen zestien keer hoger was dan normaal en dat er vijf keer meer verf werd besteld.

De sluiting van de kappers en schoonheidsspecialisten zette ons er dan weer duidelijk toe aan om het heft in eigen handen te nemen. Bol.com verkocht acht keer meer kappersscharen en vier keer meer nagelvijlen. Make-up ging anderhalf keer minder over de toonbank, een trend die ook in de drogisterijen en supermarkten zichtbaar was.

Kinderen vermaakten zich het afgelopen jaar vooral met fidget spinners (acht keer meer), stickers (zes keer meer) en stoepkrijt (4,5 keer meer).

Shoppen werd vervangen door online shoppen

Een opvallende vaststelling is dat we vaker op vrijdagavond en in het weekend bestellen dan voor corona. Hoewel je zou kunnen verwachten dat mensen vaker tijdens werktijd bestellen nu er niemand meekijkt op hun scherm, lijkt dat toch niet het geval. "Een mogelijke verklaring is dat we minder te doen hebben tijdens het weekend en het moment waarop we anders zouden gaan shoppen vervangen door online shoppen", klinkt het bij bol.com.

Het opvallendst was echter de hoge vlucht die webcams namen in het afgelopen jaar. Negentien keer meer mensen schaften via bol.com een digitale camera aan dan in 2019. Het vele thuiswerk is daar ongetwijfeld verantwoordelijk voor. De meeste mensen hebben wel een webcam op hun laptop, maar sommige mensen willen beter in beeld komen of hebben hun laptop ingeruild voor een monitor nu ze ook een heel thuiskantoor hebben geïnstalleerd. Daarnaast werd er in het afgelopen jaar ook meer gegamed en spelers communiceren graag met elkaar via de webcam.

Die verschuiving naar online brengt tot slot ook veranderingen in ons betaalgedrag met zich mee. Waar het online betaalsysteem iDEAL in 2019 nog maar voor 60 procent van de online aankopen werd gebruikt, groeide dat in 2020 naar 69 procent, ook voor voeding. In januari 2021 werd er voor het eerst meer met iDEAL betaald dan met een pinpas, meldde NU.nl eerder al.