Dat ons leven door corona een flinke draai heeft gekregen, is geen geheim. En dat merkte ook de online winkel bol.com in zijn verkoopcijfers. Er werden meer schoonmaakproducten verkocht, minder make-up en minder reisartikelen. En ook webcams gingen als zoete broodjes over de digitale toonbank. Dat blijkt uit cijfers die bol.com donderdag bekendmaakt.

We werkten het afgelopen jaar als een malle in huis. De verkoop van huishoudhandschoenen was zestien keer hoger dan normaal en verf werd vijf keer meer besteld.

De sluiting van de kappers en schoonheidsspecialisten zette ons er dan weer duidelijk toe aan om het heft in eigen handen te nemen. Bol verkocht acht keer meer kappersscharen en vier keer meer nagelvijlen. Make-up ging 1,5 keer minder over de toonbank, een trend die ook in de drogisterijen en supermarkten zichtbaar was.

Kinderen vermaakten zich het afgelopen jaar vooral met fidget spinners (acht keer meer), stickers (zes keer meer) en stoepkrijt (4,5 keer meer).

Shoppen werd vervangen door online shoppen

Een opvallende vaststelling is dat we vaker op vrijdagavond en in het weekend bestellen dan voor corona. Hoewel je zou kunnen verwachten dat mensen vaker tijdens werktijd bestellen nu er niemand meekijkt op hun scherm, lijkt dat toch niet het geval. "Een mogelijke verklaring is dat we minder te doen hebben tijdens het weekend en het moment waarop we anders zouden gaan shoppen vervangen door online shoppen", klinkt het bij bol.com.

Maar het meest opvallend was de hoge vlucht die webcams namen in het afgelopen jaar. Negentien keer meer mensen schaften een digitale camera aan dan in 2019. Het vele thuiswerk is daar ongetwijfeld verantwoordelijk voor. De meeste mensen hebben wel een webcam op hun laptop, maar sommige mensen willen beter in beeld komen of hebben hun laptop ingeruild voor een monitor nu ze ook een heel thuiskantoor hebben geïnstalleerd. Daarnaast werd er het afgelopen jaar ook meer gegamed en spelers communiceren graag met elkaar via webcam.