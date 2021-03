Vier partijen - SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie - komen deze week met een initiatiefwet die bedrijven verplicht om mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling uit hun productieketen te bannen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete verwachten. Dat schrijven de NOS en de Volkskrant woensdag.

Er zijn al regels van de economische denktank OESO over ethisch verantwoord ondernemen en bedrijven kunnen die vrijwillig opnemen in hun beleid. Op dit moment onderschrijft echter maar 35 procent van de Nederlandse bedrijven die regels volgens de partijen.

Daarom willen ze strengere wetgeving introduceren. Een toezichthouder zou in de gaten moeten houden of er nergens in de productieketen van bedrijven sprake is van bijvoorbeeld kinderarbeid of illegale houtkap. Als dat zo blijkt te zijn, betaalt het bedrijf een boete. "Na jaren van vrijblijvendheid en vrijwilligheid is het tijd voor tegenwind", zegt Joël Voordewind van ChristenUnie in de Volkskrant.

De initiatiefnemers wijzen er ook op dat andere landen, zoals Duitsland, al bindende wetgeving hebben op dit gebied. Wanneer er over de initiatiefwet wordt gestemd, is nog niet duidelijk.