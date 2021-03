Just Eat Takeaway, het bedrijf achter de maaltijdleverancier Thuisbezorgd, boekte over heel vorig jaar 2,4 miljard euro omzet. Dat is 54 procent meer dan in 2019. Het verlies kwam uit op 151 miljoen euro, 31 procent meer dan een jaar eerder. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend.

2020 was ook het jaar waarin Just Eat de rangen van Takeaway kwam versterken. Dat geeft een beetje een vertekend beeld van de omzetstijging. Daarom presenteert het bedrijf zijn cijfers op twee manieren . In de ene kolom toont het de cijfers alsof de overname al op 1 januari 2019 rond was, om beter te kunnen vergelijken met 2020. In de andere kolom staan de reëele cijfers, maar die zijn vertekend omdat de omzet van Just Eat er is bijgekomen. In dat tweede geval stijgt de hele omzet van het bedrijf 391 procent.

Het leverde de Nederlandse groep echter geen winst op. Het nettoverlies over 2020 bedroeg 151 miljoen euro, wat 31 procent meer was dan in 2019. Dat verlies was grotendeels te wijten aan eenmalige kosten voor de overname van Just Eat en het Amerikaanse Grubhub. Die laatste overname zou in de eerste helft van dit jaar volledig rond moeten zijn.

Het bedrijf van CEO Jitse Groen kreeg er in 2020 23 procent meer klanten bij en bezorgde 42 procent meer bestellingen. In Nederland steeg het aantal bestellingen met 30 procent naar 49 miljoen. In Duitsland presteerde de groep het beste. De omzet steeg er 82 procent en de winst ging met meer dan 500 procent omhoog.

Just Eat Takeaway geeft geen concrete vooruitzichten voor het komende jaar, omdat de overname van Grubhub nog in de pijplijn zit. Het laat wel weten dat het vooral zal inzetten op de groei van het marktaandeel en minder zal focussen op de winst.