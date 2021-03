In 2020 is het aantal verkochte elektrische fietsen met ruim 30 procent gestegen naar 547.000 stuks. Hierdoor nam de totale omzet voor de sectors fors toe tot 1,65 miljard euro, schrijft De Telegraaf woensdag op basis van jaarcijfers van RAI Vereniging en BOVAG.

Vorig jaar werden in totaal 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010. De helft van de verkochte rijwielen had een elektrische ondersteuning.

De gemiddelde prijs steeg door de verkoop van e-bikes naar 1.499 euro, zo'n 20 procent meer dan in 2019. De stijgende verkoop van de elektrische fiets gaat wel ten koste van de traditionele stadsfiets, die al sinds 2011 aandeel moet inleveren. Vorig jaar was slechts 26 procent van de verkopen nog een gewone toer- of stadsfiets.

Huub Lamers van de RAI Vereniging zegt in de krant blij te zijn met de recentste verkoopcijfers. Volgens hem hebben mensen steeds meer geld over voor een kwalitatieve fiets. "De gemiddelde prijs van een elektrische fiets ligt nu op 2.259 euro en bij de vakhandel zelfs op 2.365 euro. Inmiddels wordt driekwart van de totale omzet uit fietsverkopen uit e-bikes gehaald."

De coronapandemie in Nederland heeft volgens de BOVAG een rol gespeeld bij de grotere verkoop van de e-bikes. "Veel reizigers mijden het OV, vakanties werden meestal dicht bij huis gevierd terwijl ook sporten in groepsverband veelal aan banden was gelegd", aldus voorzitter Han ten Broeke in De Telegraaf.

In 2019 werd ook al een recordaantal e-bikes verkocht. Toen ging het om 420.000 elektrische fietsen, een stijging van 2,6 procent ten opzichte van 2018.