De koers van de bitcoin is dinsdag verder opgelopen, waardoor het recordniveau van afgelopen februari weer in zicht komt. De cryptomunt was vorige maand kortstondig iets meer dan 58.000 dollar (bijna 48.800 euro) waard.

De stijging werd afgelopen vrijdag bij een koers van 46.588 dollar ingezet. Ook op dinsdag is de virtuele munt aan een opmars bezig. Op het moment van schrijven is de bitcoin een kleine 54.000 dollar waard.

Beleggers lijken weer interesse te hebben in speculatieve beleggingen, zoals de bitcoin en de cryptomunt ethereum. Na de piek in februari zakte de bitcoinkoers juist vanwege zorgen over een te sterke koersstijging van 's werelds bekendste cryptomunt.

Beursgenoteerde bedrijven die met bitcoins actief zijn, waaronder Silvergate Capital, MicroStrategy en NYDIG, maken gebruik van het koersherstel van de digitale munt door nieuwe aandelen uit te geven voor verdere groei en investeringen.

Daarnaast stijgt de bitcoinkoers door opmerkingen van de Noorse multimiljardair Kjell Inge Røkke. Hij kondigde maandag aan een bedrijf op te zetten voor investeringen in digitale valuta's. Volgens Røkke, met een geschat vermogen van 5,4 miljard dollar de op een na rijkste man van Noorwegen, kan de bitcoin miljoenen dollars waard worden.