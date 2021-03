Het afgelopen jaar is het aantal klanten dat in Nederland van een van de 172 voedselbanken voedselhulp heeft gekregen met 7,2 procent opgelopen tot 37.311 huishoudens. Dat laat de overkoepelende vereniging woensdag weten. De groep die ook hulp nodig heeft maar nog niet krijgt, is volgens de Voedselbank echter nog groter.

De Voedselbank becijferde dat het in 2020 in totaal 160.500 monden gevoed heeft, tegenover 151.000 een jaar eerder. De mensen die slecht enkele maanden van de voedselhulp gebruikt hebben gemaakt, zijn niet meegerekend. Het aantal kinderen tot en met 17 jaar dat het afgelopen jaar geholpen is, steeg met ruim 9 procent tot 36.858.

Het afgelopen jaar maakten vooral meer mensen in Noord-Holland en Rotterdam op de voedselbanken aangewezen. Ook in Amsterdam en de omliggende regio's was een stijging van het aantal klanten te zien.

De Voedselbank kon het afgelopen jaar op een groot aantal acties en donaties rekenen, variërend van brood van ALDI tot pakken koffie van Douwe Egberts. Daarnaast doneerden bedrijven als Unilever kerstpakketten. Albert Heijn, H&M en Hello Fresh haalden door middel val acties geld op voor de voedselbank.

Hulpvraag zal naar verwachting stijgen

Voedselbanken Nederland verwacht dat de vraag naar voedselhulp de komende tijd fors zal toenemen en denkt dat donaties alleen ontoereikend zullen zijn, schrijft Trouw woensdag. Daarom werkt de vereniging samen met het ministerie om een nieuwe onafhankelijke stichting op te richten die zelf voedsel zal inkopen. In die stichting moet 4 miljoen euro noodhulp, die tijdens de coronacrisis beschikbaar werd, onder worden gebracht.

Voedselbanken Nederland-voorzitter Leo Wijnbelt legt in Trouw uit dat zo'n onafhankelijke stichting ervoor moet zorgen dat er geen schijn van belangenverstrengeling ontstaat. "Onze leveranciers vragen wij gratis voedsel te geven, producten die anders vernietigd zouden worden. Als we bij diezelfde bedrijven gaan inkopen, hebben we een dubbele pet op."