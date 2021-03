Volgens een studie van de organisatie Tax Justice Network staat Nederland op de vierde plaats op de lijst met belastingparadijzen. Experts nuanceren het beeld dat bedrijven in Nederland makkelijk belastingen kunnen ontwijken. "Brievenbusfirma's zonder personeel zie je echt niet meer."

Dat ons land een aantrekkelijk investeringsklimaat heeft, ontkent niemand. Maar dat betekent niet dat het ook een belastingparadijs is. "Het is gewoon heel moeilijk te bepalen vanaf wanneer een land dat is, omdat er geen eenduidige definitie is", zegt Maarten de Wilde, professor internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van PwC Nederland.

"Het hangt erg van af aan wie je het vraagt. Een ngo zal eerder kijken naar de aantrekkelijkheid van het stelsel voor grote bedrijven, de economische denktank OESO zal eerder kijken naar transparantie, terwijl anderen dan weer kijken naar de inspanningen van het land. En die komen allemaal tot andere conclusies."

"We hebben in het verleden de reputatie van een belastingparadijs opgebouwd, maar sindsdien is er wel heel wat veranderd. Zo is het moeilijker geworden om winst door te sluizen via Nederlandse takken van het bedrijf, want op die dividenden, royalty's en interest moeten belastingen betaald worden als ze doorstromen naar landen met lagere belastingen. Over een paar jaar zal dat laatste wellicht ook gelden voor buitenlandse dividenden."

Dat zegt ook Roelof Gerritsen van het Amsterdamse belastingkantoor Atlas. "Nederland volgt nauwgezet de richtlijnen vanuit de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Er is een hoop gebeurd de afgelopen jaren."

Europees belastingtarief

Gerritsen verwijst daarmee naar de discussie binnen de EU over het vastleggen van een Europees minimumtarief voor belastingen. "Nederland zet zich constructief in in deze discussies en zoekt mee naar een consensus." Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) twitterde dinsdag als reactie op het rapport dat Nederland de afgelopen jaren een ommezwaai heeft gemaakt op belastingvlak, maar dat het werk "nog niet af" is.

Tax Justice Network focust onder meer op de zogenoemde innovatiebox. Dat is een maatregel die ervoor zorgt dat bedrijven die onderzoek- en innovatieprojecten uitbesteden aan dochters in Nederland minder belastingen betalen op die projecten.

Maar volgens de organisatie is de definitie van die projecten zo breed dat er heel veel onder kan vallen. "Die innovatiebox is ingericht langs de internationale richtlijnen van de OESO", zegt De Wilde. "Een hoop andere landen hebben een vergelijkbaar systeem. En ondertussen betalen bedrijven in Nederland al 9 procent belasting op de winsten die ze boeken op die projecten."

Geen brievenbusfirma's meer

Maar wat trekt al die multinationals dan zo aan in ons land? Tenslotte hebben grote internationale bedrijven als IKEA en Shell hun hoofdkwartier in Nederland. "Ons land heeft altijd ingezet op een aantrekkelijk investeringsklimaat. Dat gaat dan over een goed juridisch systeem en mensen die veel verschillende talen spreken", zegt Gerritsen.

"Vroeger ook op belastingmaatregelen", vult De Wilde aan. "Dat is ondertussen al veel veranderd, maar we slagen er niet in om dat imago van ons af te schudden. En de typische brievenbusfirma's, waar niemand werkt en die gewoon gebruikt worden om winsten belastingvriendelijk door te sluizen, zijn er ook bijna niet meer in Nederland."

Het kabinet heeft dan ook onder meer vastgelegd dat minstens de helft van de raad van commissarissen van een Nederlands bedrijf in Nederland moet wonen en dat het bedrijf zeker 100.000 euro aan loonkosten moet hebben in Nederland. "Dat soort doorstroomconstructies is dus niet echt meer van deze tijd."

Een vaak gehoorde angst is wel dat bedrijven zullen wegtrekken uit ons land als de belastingen omhooggaan. "Dat weet je nooit zeker, maar bedrijven houden ook rekening met de eerder opgenoemde overwegingen", zegt De Wilde. "Maar waarschijnlijk hebben hogere belastingen wel iets van effect, al zijn het hogere prijzen of lagere lonen."