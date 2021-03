Warenhuisketen de Bijenkorf en de woonwinkels van IKEA gaan mogelijk volgende week open voor winkelen op afspraak. Dat zeggen woordvoerders van de ketens dinsdag desgevraagd tegen NU.nl. H&M laat weten dat klanten binnenkort terecht kunnen voor winkelen op afspraak, de bouwmarkten van Hornbach doen ook mee.

Vanaf 16 maart mogen winkels afhankelijk van het aantal vierkante meters tot maximaal vijftig klanten tegelijkertijd ontvangen. Dit maakte het demissionaire kabinet bekend op de coronapersconferentie van maandag. Sinds vorige week mochten winkels al klanten ontvangen op afspraak, maar dat ging om maximaal twee per verdieping.

Veel winkels omarmden toch die mogelijkheid; zeker alle kleinere winkels maar ook veel grote ketens. De Bijenkorf, Hornbach, H&M en IKEA deden er (nog) niet aan mee. "Voor een winkel met gemiddeld 25.000 vierkante meter aan oppervlakte is het geen optie en niet rendabel om winkelen op afspraak voor alle klanten mogelijk te maken", liet IKEA toen weten.

Nu zegt de woordvoerder dat bekeken wordt of de winkels op 16 maart wel weer open kunnen. "We zijn het intern aan het bespreken." Ook de Bijenkorf houdt de deuren niet meer perse meer gesloten. "We onderzoeken of de versoepeling die bekend is gemaakt, een mogelijkheid is waar we gebruik van zullen maken", zegt een woordvoerder van de luxe warenhuizen.

"Op dit moment maken wij onze winkels klaar voor de volledige heropening, zodat klanten en medewerkers er veilig en verantwoord kunnen winkelen en werken." Ketens al HEMA, Rituals, Action, Blokker, ICI Paris en C&A deden al mee aan het winkelen op afspraak. Of zoals het in de praktijk in de sjiekere winkels ook wel genoemd wordt, 'private shopping'.

Hornbach gaat ook mopperend overstag

Modeketen H&M ging in eerste instantie niet mee in het winkelen op afspraak. "We zien dat klanten heel graag onze winkels weer willen bezoeken. Ze kunnen op korte termijn dan ook weer terecht, op afspraak." Het eveneens Zweedse IKEA maakte al wel een uitzondering voor klanten die online al in een vergevorderd stadium waren met de aankoop van een keuken.

De tuincentra zien de verruiming van de mogelijkheden om te winkelen op afspraak "als een goede stap op weg naar volledige heropening." Een woordvoerder van Tuinbranche Nederland merkt wel op dat één klant per 25 vierkante meter al de norm was, maar het maximum van vijftig in de tuincentra wel heel veel ruimte biedt.

Hetzelfde geldt voor sommige bouwmarkten. Evengoed gaat ook Hornbach mopperend overstag. "Die vijftig klanten hebben meer dan een tennisveld aan ruimte voor zichzelf." Deze keten denkt aan een tijdslot van een half uur per klant. Vanuit de overheid moet het minimaal tien minuten zijn, maar er geldt geen maximum.