Heineken brengt deze week een nieuw pilsje op de Nederlandse markt: Birra Moretti. Daarmee wil de bierbrouwer het pilsassortiment een extra impuls geven. In Italië is het al zeer populair en Heineken hoopt dat het ook in Nederland aanslaat. Het ligt vanaf deze week bij supermarkten en is ook te krijgen bij restaurants en cafés, zodra deze weer open mogen.

Birra Moretti komt van oorsprong uit de Italiaanse stad Udine, waar het ruim 160 jaar geleden is ontwikkeld. Sindsdien is het recept, naar eigen zeggen, niet veranderd. De brouwerij is sinds 1996 onderdeel van Heineken, maar het bier was tot dusver in Nederland niet of nauwelijks verkrijgbaar.

Het biertje moet het pilsschap wat extra aandacht geven. Dat is wat in de verdrukking geraakt door de opkomst van speciaalbieren. Heineken denkt dat het bier zich vooral kan onderscheiden doordat het goed te combineren is met een Italiaans diner.

Deze week komt het bier in de schappen te liggen bij Albert Heijn en Jumbo. Heineken is nog in gesprek met andere supermarktketens om het ook daar te introduceren. Het komt beschikbaar in zowel kratten als sixpacks. Tegelijkertijd met het reguliere pilsje wordt ook de alcoholvrije variant geïntroduceerd.