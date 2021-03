Uitbater van sportclubs Basic-Fit zag zijn ledenaantal stevig dalen, van 2,22 miljoen in 2019 naar rond de 2 miljoen afgelopen jaar. Door de lockdownmaatregelen waren alle vestigingen minimaal enkele weken gesloten. Het bedrijf kon niet voorkomen dat verlies werd gedraaid in "het moeilijkste jaar uit de geschiedenis" , zoals de onderneming 2020 in de dinsdag gepubliceerde jaarresultaten (pdf) noemt.

Het jaar 2020 begon nog prima voor het fitnessbedrijf. In de eerste maanden opende het een recordaantal vestigingen en kwamen er veel nieuwe leden bij. Toen in maart de pandemie uitbrak, moesten alle ruim negenhonderd clubs plotsklaps dicht. Opvallend was dat toen de vestigingen weer open mochten, meer mensen zich hebben aangemeld als nieuw lid dan in dezelfde periode van 2019.

In het najaar moesten door de tweede besmettingsgolf opnieuw veel clubs dicht. Alleen in Spanje mochten ze openblijven. De omzet liep door de sluitingen fors terug, met bijna 27 procent naar 377 miljoen euro. Basic-Fit was daarom niet in staat in de zwarte cijfers te blijven. Het verlies kwam vorig jaar uit op 125,2 miljoen euro, waar het jaar ervoor nog een winst van 11 miljoen euro in de boeken is gezet.

Basic-Fit heeft momenteel 905 vestigingen. Dat waren er begin vorig jaar nog 784. Van de ruim 900 sportclubs waren er eind vorig jaar 851 dicht, onder meer in Nederland en België. Daarom is het bedrijf terughoudend met zijn verwachtingen voor dit jaar.

Toch is Basic-Fit voor de langere termijn hoopvol over de toekomst. Het ziet volop groeimogelijkheden als de pandemie eenmaal grotendeels achter de rug is. "Meer mensen zullen aandacht besteden aan hun fitheid en gezondheid en daarom bij een fitnessclub gaan", schrijft het bedrijf in een toelichting.