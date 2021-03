Was- en levensmiddelenconcern Unilever gaat het woord 'normaal' niet meer gebruiken in de omschrijving van zijn schoonheids- en verzorgingsproducten. Het bedrijf zegt maandag in een verklaring dat het een poging is om meer inclusief te worden.

Naast het schrappen van de term 'normaal', gaat het moederbedrijf van Dove en Rexona de huidskleuren en lichaamsvormen van de modellen in zijn advertenties en mediacampagnes niet meer digitaal bewerken.

Unilever neemt het besluit na kritiek die het bedrijf kreeg op advertenties en benamingen van producten. Afgelopen zomer veranderde de Indiase divisie de naam van zijn witmakende gezichtscrème Fair & Lovely al in Glow & Lovely. Het gebruik van de woorden "eerlijk", "wit" en "licht" op de verpakking van de crème en in reclame-uitingen, suggereert volgens Unilever ten onrechte een schoonheidsideaal.

In 2017 kreeg het bedrijf kritiek op een advertentie van Dove, waarin een zwarte vrouw haar topje uitdoet om een witte vrouw te onthullen.

'Schrappen van woord lost probleem niet op'

"We weten dat alleen het verwijderen van het woord 'normaal' niet het probleem oplost, maar we geloven dat het een belangrijke stap is in de richting van een meer inclusieve definitie van schoonheid", zegt Sunny Jain, hoofd van Unilevers departement voor schoonheid en persoonlijke verzorging.

Vanaf maart volgend jaar zal het woord 'normaal' niet meer voorkomen om haartype of huiskleur te omschrijven. Het gaat hierbij om zo'n tweehonderd schoonheids- en verzorgingsproducten van het bedrijf.