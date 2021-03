Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij dat de terrassen rond Pasen weer open mogen als de coronacijfers dat toestaan. Het perspectief dat wordt geboden aan de horeca, is echter onvoldoende, vindt KHN-directeur Dirk Beljaarts. "Het is een stap, maar wel een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende", zegt hij maandag.

"We moeten ervoor waken dat het kabinet denkt dat de horeca met het openen van de terrassen is geholpen", zegt Beljaarts. Volgens hem zijn er veel horecazaken die geen terras hebben. Ook zullen de ondernemers die wel een terras hebben, veel minder omzet dan normaal kunnen draaien.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei tijdens de persconferentie al dat er een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras komt. Beljaarts is "wel blij dat er nu iets van perspectief wordt geboden, want dat is absoluut beter dan in het duister tasten".

Vorige week openden meerdere ondernemers onder leiding van Johan de Vos, woordvoerder van ondernemers van tientallen regionale afdelingen van de brancheorganisatie, nog uit protest hun terrassen. De Vos denkt dat die actie effect heeft gesorteerd, gezien het feit dat de terrassen überhaupt ter sprake zijn gebracht tijdens de coronapersconferentie. "In de maanden daarvoor werd er helemaal niet over ons gesproken. Het lijkt erop dat ze het licht hebben gezien."

Druk op ziekenhuizen moet eerst afnemen

Voordat de terrassen open mogen, moet de druk op de ziekenhuizen wel eerst afnemen en moet het coronavirus zich minder snel verspreiden. Nu ligt het zogeheten reproductiegetal (R) boven de 1, wat inhoudt dat iedere persoon minstens een andere persoon besmet.

De piek van de derde coronagolf komt weliswaar later dan verwacht, maar nog steeds zien de vooruitzichten er niet goed uit, zei De Jonge tijdens de persconferentie. De vooruitzichten voorspellen nu dat de top van de derde golf in april ligt. Als de slechtste scenario's uitkomen, dan liggen de ziekenhuizen over een maand even vol als vorig jaar, waarschuwde De Jonge.