Het kabinet bekijkt de komende dagen opnieuw of de steunpakketten voldoende zijn om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. Dat kondigde demissionair premier Mark Rutte maandag aan in de persconferentie over de corona-aanpak. Daarin werden nauwelijks versoepelingen aangekondigd.

"De komende dagen houden we alle steunmaatregelen opnieuw tegen het licht", zei Rutte tijdens de persconferentie. "Om zo te kijken waar we kunnen helpen."

De steunmaatregelen, zoals loonsubsidie en een tegemoetkoming in de vaste lasten, zijn al eens verruimd, omdat de maatregelen langer van kracht blijven dan werd verwacht.

Rutte kondigde maandag ook aan dat grotere winkels vanaf 27 maart meer klanten mogen ontvangen. In winkels tot 50 vierkante meter zijn nog steeds maximaal twee klanten tegelijkertijd welkom. Grotere winkels mogen per 25 meter een extra klant ontvangen. Er geldt een maximum van vijftig klanten.