De prijs voor een liter benzine is nog maar een paar cent verwijderd van het oude recordniveau van 1,895 euro, dat dateert van oktober 2012. Hetzelfde geldt voor een liter diesel. Lpg is nog slechts 1 cent verwijderd van het record uit 2014. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers die NU.nl maandag heeft opgevraagd.

Nu de olieprijs rap richting normale niveaus gaat, is de verwachting dat we in ieder geval de komende tijd iets meer betalen aan de pomp, zegt directeur Paul van Selms van United Consumers. "Automobilisten kunnen beter vandaag dan morgen tanken."

Dit jaar zijn benzine en diesel al bijna een kwartje duurder geworden. "Wat op zich niet raar is, aangezien de olieprijs dit jaar al tientallen procenten is gestegen." Door de coronacrisis is de vraag wel lager, maar dat wordt door de olieproducerende landen waar mogelijk gecorrigeerd door het aanbod daarop aan te passen.

De prijsstijging van olie past sowieso in de trend van het duurder worden van producten. "Ooit kostte een vat olie 25 dollar, maar ook weleens 70 dollar. En dat is ook weleens meer of minder geweest. Maar de trend is altijd opwaarts", weet Van Selms. De olieprijs is een 'gekunstelde marktprijs'.

'Haast niemand tankt meer lpg'

Zo pompt Saoedi-Arabië nu zo'n 1 procent minder olie op, nadat installaties werden beschadigd door aanvallen. "Nu is 1 procent niet heel veel minder, maar heeft het wel meteen een prijsopdrijvend effect." Van Selms denkt dat de huidige olieprijs van rond de 70 dollar per vat voorlopig het nieuwe normaal is. "Maar dat laat zich moeilijk voorspellen."

Een liter benzine (Euro 95) kostte maandag aan de pomp 1,837 euro, terwijl het record 1,895 euro is. Voor een liter diesel moest 1,507 betaald worden, terwijl het record 1,558 euro is. Van Selms laat weten dat de prijzen dinsdag 1 cent per liter hoger kunnen liggen.

Voor lpg wordt 0,932 euro per liter gerekend, tegenover 0,946 euro per liter op het recordniveau uit 2014. "Maar haast niemand tankt meer lpg", aldus Van Selms.