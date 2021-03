Ruim 140.000 bedrijven hebben vorig jaar besloten om ermee te stoppen. Dat is het grootste aantal sinds de metingen in 2007 begonnen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Vooral eenpitters hebben er de brui aan gegeven. Toch waren er ook ruim vijftienduizend grotere bedrijven die hun activiteiten hebben gestaakt, waaronder veel restaurants en ijssalons.

Afgelopen jaar stopten ruim 20 procent meer bedrijven dan in 2019. Het is het derde jaar op rij dat het aantal stoppende bedrijven toeneemt. Het overgrote deel (89 procent) bestond uit zzp'ers. Onder meer in de handel, ICT en dienstverlening stopten veel eenmansbedrijven.

De overige 11 procent bestaat uit bedrijven met twee of meer werkzame personen. Vooral in de horeca gooiden velen het bijltje erbij neer. Dat is niet verwonderlijk, want veel bedrijven in deze sector moesten een groot deel van 2020 de deuren gesloten houden. Onder meer 470 restaurants deden de deuren definitief dicht, evenals veel lunchrooms, snackbars en ijssalons.

Aantal bedrijven in 2020 gegroeid

Hoewel vorig jaar veel ondernemers zijn gestopt, is het aantal bedrijven in 2020 toch gegroeid. Dit kwam doordat het aantal starters ondanks de coronacrisis ongekend groot was.

In de cijfers die het CBS dinsdag naar buiten heeft gebracht, gaat het om bedrijven die op eigen initiatief zijn gestopt en die niet, geheel of gedeeltelijk, zijn overgenomen door een ander bedrijf. Faillissementen horen er ook niet bij, al kunnen er wel bedrijven bij zitten die hebben besloten om de stekker eruit te trekken om te voorkomen dat ze failliet gingen.

Het aantal bedrijven dat vorig jaar failliet ging, was juist ongekend klein. Het uitgebreide coronasteunpakket van de overheid heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.