Winkels willen weer helemaal open, op de markt willen ze ook non-food kunnen verkopen, de zonnebankstudio's snappen niet waarom zij nog dicht zijn en de horeca wil open én geld zien van de overheid. De verschillende brancheorganisaties zijn allemaal naar de rechter gestapt, winkeliersclub INretail beet maandag het spits af.

Klanten mochten al bestellingen afhalen in winkels en sinds vorige week mogen consumenten ook op afspraak weer de winkel in. De marktkramen staan er overwegend ook, maar er mag op markten geen non-food worden verkocht. De horeca moet het al maanden doen met alleen afhalen en bezorgen en de zonnestudio's zijn gewoon dicht.

Volgens INretail dreigt er kaalslag in de winkelstraten als de winkels nog langer maar deels zaken kunnen doen. De marktkooplui zijn volgens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) bezig om in ieder geval click & collect mogelijk te maken voor de non-food kraamhouders. Een rechtszaak is in gang gezet om ook kramen met textiel bijvoorbeeld weer toe te staan op de markt, maar er is nog geen datum.

59 Zo rustig is de Haagse markt in coronatijd

Die datum is er al wel voor de zonnestudio's, maar dat wordt pas eind maart. "Alle partijen moeten kunnen", verklaart een woordvoerder van brancheorganisatie Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ). "We hadden ook liever gezien dat het eerder was, maar nog liever willen we gewoon open." De uitbaters van zonnestudio's kunnen er met de pet niet bij dat de kappers en schoonheidssalons wel open mogen, maar zij niet.

"We snappen echt wel dat er maatregelen zijn in verband met corona. Maar dit snappen wij niet." De zaak dient 26 maart. De winkeliers krijgen uiterlijk vrijdag om 10.00 uur uitsluitsel van de rechter. "Er staan tienduizenden banen op het spel", waarschuwt INretail.

Horeca is koploper rechtszaken voeren

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staat dinsdag alweer voor de rechter. De branchevereniging voor de restaurants, hotels en kroegen stond al vaker in de rechtbank tegenover de landsadvocaat. Tot dusver zonder succes. KHN heeft nu verschillende zaken lopen.

De zaak van dinsdag gaat over de tegemoetkoming in de vaste lasten. "Die tegemoetkoming is verhoogd en zou eind februari uitbetaald worden. Dat is plotsklaps met zestien weken uitgesteld", aldus de woordvoerder. "Ondernemers zitten al tot over hun oren in de financiële problemen, dit kan er niet ook nog bij."

“We willen gewoon zo snel mogelijk weer open.” KHN

KHN wil dat de vergoeding nu desnoods eerst als voorschot wordt uitgekeerd. Verder heeft de organisatie een bodemprocedure lopen omdat ze vindt dat de Staat onrechtmatig handelt. "Zonder duidelijke onderbouwing en zonder de schade te vergoeden." Binnen de bodemprocedure loopt ook nog een spoedprocedure. "Want we willen gewoon zo snel mogelijk weer open."

Het demissionaire kabinet geeft maandag ook weer een persconferentie over de maatregelen.