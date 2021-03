De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag besloten dat niet-essentiële winkels hun deuren gesloten moeten houden. INretail spande een rechtszaak aan tegen de Staat, omdat de brancheorganisatie het onverantwoord vond als winkels nog langer dicht zouden blijven.

Volgens de rechter heeft de overheid de belangen op een correcte manier afgewogen toen ze besloot de niet-essentiële winkels te sluiten.

Ook verwijst de rechtbank naar het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat zegt dat er geen ruimte is voor versoepeling. De Staat stond vanwege het grote verlangen van de maatschappij om perspectief toch enkele versoepelingen toe, en volgens de rechtbank was het een gerechtvaardigde keuze om het onderwijs en jongeren als eerste gebruik te laten maken van soepeler regels.

De branchevereniging is teleurgesteld over de uitspraak. "Wij blijven van mening dat de Staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen zij besloot tot winkelsluiting over te gaan", zegt INretail.

"Met de geboden alternatieven zijn voor te veel ondernemers geen realistische omzetten te halen." Het bestuur van INretail beraadt zich op vervolgstappen.