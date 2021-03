Ondanks de lockdown en hogere verkopen heeft maaltijdbezorger Deliveroo geen winst kunnen maken in 2020. Het verlies kwam uit op 224 miljoen pond (260,5 miljoen euro), meldt het bedrijf maandag. De inkomsten stegen wel fors, van 2,5 miljard naar 4,1 miljard pond (4,7 miljard euro).

Door de uitbraak van de coronapandemie moesten veel restaurants de deuren sluiten. Dat zorgde voor een groeiende populariteit van het laten bezorgen van maaltijden. Eerder werd al duidelijk dat het Nederlandse Thuisbezorgd.nl daarvan profiteerde, maar ook Deliveroo zag zijn verkopen duidelijk plussen.

Volgens het bedrijf hebben afgelopen jaar wereldwijd meer dan zes miljoen mensen minimaal één bestelling geplaatst via het Deliveroo-platform, waar zo'n 115.000 restaurants bij zijn aangesloten. Het zorgde voor een stijging van de zogeheten bruto transactiewaarde van 64 procent naar 4,1 miljard pond.

Winst maken zat er desondanks niet in. Onder de streep kwam er een tekort uit van 223,7 miljoen pond, wat overigens wel flink lager was dan het jaar ervoor, toen er een verlies was van 317,3 miljoen pond (bijna 370 miljoen euro). De maaltijdbezorger investeert flink in uitbreiding van zijn activiteiten en is momenteel actief in twaalf landen.

Deliveroo maakte vorige week officieel bekend dat het naar de beurs gaat. Het bedrijf heeft gekozen voor een beursgang in Londen. Volgens kenners zou dit een bedrag kunnen opleveren van 7 miljard dollar (5,9 miljard euro).