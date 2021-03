Nederlanders hebben in februari door de lockdown veel minder gepind dan normaal. Volgens Betaalvereniging Nederland lag het aantal pinbetalingen vorige maand ruim 30 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Sinds 2005, het jaar waarin de organisatie begon met het bijhouden van de pinbetalingen, was de afname niet zo groot.

Dat we minder ons pasje trekken komt vooral door de sluiting van de horeca en winkels. Daardoor wordt er al sinds oktober, toen cafés en restaurants hun deuren moesten sluiten, elke maand minder vaak gepind dan een jaar eerder. Eind vorig jaar pakten de cijfers evenwel nog niet zo dramatisch uit, omdat Nederlanders vanwege de feestdagen bijvoorbeeld meer inkopen deden in de supermarkt. Niet-essentiële winkels moesten bovendien pas half december dicht.

Begin dit jaar stortten de transactieaantallen volledig in, kwam al naar voren uit cijfers over januari. Kledingwinkels werden het hardst getroffen, gaf de betaalvereniging toen aan. Daar werd bijna helemaal niet meer gepind. Wat in de pincijfers over de maand februari eveneens meespeelt, is dat februari vorig jaar een dag extra telde.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merkte al dat de winkelverkopen flink zijn teruggelopen. Winkeliers in de non-foodsector kregen in januari te maken met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker zestien jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder. Dat was de sterkste daling sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.