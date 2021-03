Het merendeel van de IKEA-winkels over de hele wereld is afgelopen jaar dicht geweest. Toch is de verschuiving naar online geen reden om de fysieke winkels na de coronacrisis te sluiten, zegt topman Jesper Brodin van Ingka Group zondag tegen BBC.

Brodin denkt en verwacht dat, ondanks het gemak van online bestellen, het merendeel van de consumenten alsnog graag naar de Zweedse meubelketen komen. "De meeste mensen willen toch eerst even op een bank komen zitten, voordat ze hem kopen", aldus de topman.

De baas van de Zweedse meubelgigant zegt wel dankbaar te zijn dat IKEA in de jaren oplopend naar 2020 zoveel geld heeft geïnvesteerd in de online structuur. "We wisten niet dat we het zo hard nodig zouden hebben", aldus Brodin. Uiteindelijk moest 80 procent van de 445 IKEA-vestigingen wereldwijd wel een keertje dicht. De meubelgigant wist aan het eind van de rit nog wel zwarte cijfers te schrijven: de winst kwam uit op 1,4 miljard euro, een kleine 30 procent minder dan in 2019.

Ook in Nederland wordt er volop online bij IKEA besteld. Zelfs zoveel dat er al tijden problemen zijn bij de levering van producten. Het bedrijf moet een deel van de klanten zelfs al weken nee verkopen. De iets versoepelde coronamaatregelen hebben deze problemen nog niet kunnen wegnemen.