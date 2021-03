In de eerste twee maanden van dit jaar is de Chinese export met een groei van meer dan 60 procent de hoogste in ruim twintig jaar. Dat blijkt zondag uit officiële gegevens. Ook de invoer nam sterk toe.

De uitbraak van COVID-19 bracht de Chinese economie vorig jaar bijna tot stilstand. Maar de wereldwijde vraag naar thuiswerkbenodigdheden en beschermende uitrusting tegen het virus nam tijdens de pandemie sterk toe. De uitvoer van elektronica en textiel, zoals mondkapjes, droeg bij aan de exportpiek.

Het totale Chinese handelsoverschot kwam uit op 103,3 miljard dollar, aldus de Chinese douane. De uitvoer steeg in de periode januari-februari met 60,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat boven de verwachtingen van analisten lag. De invoer steeg met 22,2 procent.

De laatste douanecijfers staan in schril contrast met de daling van de export van vorig jaar met ongeveer 17 procent en de daling van de import met 4 procent. Het land had al vroeg moeite om de verspreiding van COVID-19 in te dammen, waarbij consumenten thuisbleven en bedrijven hun activiteiten maar langzaam hervatten.