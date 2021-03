Tesla heeft een record gebroken, zo heeft zakenblad Fortune becijferd. Nog nooit verloor een groot bedrijf in zo'n korte tijd zo veel beurswaarde als Tesla de afgelopen vijf weken. Op vrijdagmiddag was de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's 305 miljard dollar (256 miljard euro) minder waard dan op het hoogtepunt in januari.

Bij het sluiten van de handelsdag stond het aandeel Tesla op een kleine 600 dollar, waarmee het bedrijf een beurswaarde van ongeveer 573 miljard dollar heeft. Op het hoogtepunt was dat 883 miljard dollar.

Fortune merkt op dat het bedrag waarmee de beurswaarde van Tesla gedaald is, nog altijd hoger is dan de beurswaarde van vrijwel elk ander bedrijf op de beursindex S&P 500, de aandelenindex van de grootste bedrijven van de Verenigde Staten en een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse aandelenmarkt.

Het grillige koersverloop van Tesla illustreert volgens Fortune de onzekerheid over hoe een bedrijf dat in 2020 een half miljoen auto's afleverde gewaardeerd moet worden ten opzichte van de concurrentie. Toyota, de grootse autoproducent ter wereld, is een kleine 210 miljard dollar waard.

Tesla heeft hoge verwachtingen van 2021. Dit jaar komen niet alleen de opgewaardeerde versies van de Model S en Model X op de markt, tevens wordt de Model Y leverbaar in Europa. Daarnaast moeten nieuwe productiecentra in Duitsland en het Amerikaanse Texas gereedkomen. Tenslotte rekent Tesla dit jaar op de komst van de langverwachte Semi, een volledig elektrische vrachtwagen.

Het record van waardeverlies staat op naam van PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van het land. Dit bedrijf verloor tussen 2007 en 2017 ongeveer 800 miljard dollar van zijn waarde.