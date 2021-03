Airbus heeft in de eerste twee maanden van dit jaar meer orders moeten annuleren dan er binnenkwamen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de vliegtuigbouwer. Het Europese bedrijf heeft last van onder meer de problemen bij Norwegian Air, dat vorige maand van een Ierse rechter toestemming kreeg om 88 toestellen te annuleren.

Tegenover 11 orders in de periode tot en met 28 februari stonden 92 annuleringen, waardoor er sprake was van een negatieve orderintake van 81. Het aantal leveringen in januari en februari kwam uit op 53, waarvan 32 vliegtuigen in de afgelopen maand.

Niet alleen Airbus heeft last van de naweeën van de teloorgang van Norwegian Air: ook Boeing kreeg de nodige annuleringen te verwerken. De Noorse prijsvechter annuleerde in juni een order van 97 toestellen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer.