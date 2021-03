Volkswagen versnelt de transitie naar de elektrische auto, maakt de Duitse automaker vrijdag bekend. Volkswagen wil dat 70 procent van de in Europa verkochte auto's in 2030 elektrisch is. Eerder streefde de op een na grootste automaker van de wereld naar 35 procent.

Door de transitie van de wereldberoemde automaker te versnellen, hoopt Volkswagen "'s werelds meest gewilde merk voor duurzame mobiliteit te worden", aldus Ralf Brandstätter, hoofd van het merk Volkswagen. Om die transitie mogelijk te maken, investeert de Duitse automaker 16 miljard euro. "De komende jaren verandert Volkswagen sneller dan ooit", belooft Brandstätter.

Door de transitie te versnellen wil Volkswagen er in 2030 voor zorgen dat zeven van de tien in Europa verkochte auto's elektrisch is. Buiten ons continent ligt het doel iets lager: in de Verenigde Staten en China moet de helft van de verkochte auto's in 2030 uit elektrische varianten bestaan.

"Van alle grote autofabrikanten staat Volkswagen er het best voor om de race te winnen. Waar concurrenten nog halverwege de elektrische transitie zijn, nemen wij stappen naar een gehele digitale transformatie", aldus het Volkswagen-hoofd.