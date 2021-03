Uitkeringsinstantie UWV heeft in de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) inmiddels 670 miljoen euro uitbetaald. Dat meldt de uitkeringsinstantie vrijdag. In totaal kwamen er tot dusver 54.000 aanvragen voor loonsteun binnen, waarvan er inmiddels 44.000 zijn toegekend.

Werkgevers komen in aanmerking voor de NOW als ze over een periode van drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben geleden. Ze krijgen een maximale tegemoetkoming van 85 procent bij een volledig omzetverlies. Dat is iets meer dan bij de derde periode van de NOW, toen dat maximum op 80 procent lag. De vierde periode van de NOW-loonsteun loopt nog tot eind maart.

Vanaf volgende week kunnen werkgevers ook bij het UWV terecht voor een definitieve berekening voor de tweede periode van de NOW-steun. Aan de hand daarvan wordt gekeken of het voorschot op de loonsteun daadwerkelijk terecht was. Dat kon al even voor de eerste NOW-periode en vanaf 15 maart kan dat ook voor de tweede, die van juni tot en met september liep.

"Dat is vooral fijn voor werkgevers die nog een nabetaling op hun voorschot verwachten", zegt UWV-bestuurder Janet Helder. Het UWV geeft de werkgevers tot 5 januari 2022 om de definitieve berekening in te dienen.

Werkgevers die een forse som van de NOW-steun moeten terugbetalen, kunnen voor hulp aankloppen bij de uitkeringsinstantie. "We realiseren ons heel goed dat een terugvordering voor veel werkgevers in deze tijd zeer ongelegen komt. Met het ministerie is daarom afgesproken dat UWV zeer ruime betalingsregelingen kan treffen met werkgevers. Dan hebben we het over een periode van een jaar of langer, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Ook uitstel van betaling is mogelijk", sluit Helder af.