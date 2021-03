Ierland tekende in het coronajaar 2020 een economische groei van 3,4 procent op. Dat is opmerkelijk, omdat in het land strikte lockdowns van kracht waren en bijna alle andere economieën in dezelfde periode zijn gekrompen.

Volgens de cijfers die het Ierse statistiekbureau vrijdag bekendmaakte, is de groei vooral te danken aan de export. Die steeg vorig jaar met 6,2 procent. Tegelijkertijd werd er 11,3 procent minder ingevoerd.

Daarnaast groeide de industriële sector met 15,2 procent en werd de multinationale sector 18,2 procent groter. Vanwege het gunstige belastingklimaat is Ierland de Europese thuisbasis van techgiganten als Apple en Facebook. Deze sector is goed voor de helft van de economische activiteit in het land.

Ierland ging vorig jaar in maart in lockdown. Die bleef tot juni van kracht en was een van de langst durende lockdowns in Europa. In oktober ging het land opnieuw in lockdown. Dit keer zit het land zeker tot maart op slot.

Dat was in 2020 slecht nieuws voor de toeristische sector en de cultuursector. Die slonken respectievelijk met 16,7 en 54,4 procent. Ook de bouwsector verloor 12,7 procent.

Minister van Financiën Paschal Donohoe noemde de cijfers in een persconferentie opmerkelijk. De Ierse economie is de enige in de Europese Unie die vorig jaar is gegroeid.

Buiten de EU was China de enige grote economie die in 2020 groei optekende. De economie van het Aziatische land groeide vorig jaar met 2,3 procent.