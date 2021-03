Een miljoen huur- en koopwoningen lopen het risico op funderingsschade in de komende dertig jaar. Dat stellen woningeigenaren, verzekeraars en banken, die vrijdag een gezamenlijk manifest hebben overhandigd aan de politiek. Daarin pleiten ze voor een beter beleid, om zo schade te voorkomen.

De betrokken partijen stellen dat bij de politiek nog niet genoeg is doorgedrongen dat veel schade te voorkomen is, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeil om te gaan. Ze willen daarom dat een nieuw kabinet hier meer aandacht voor heeft en ook investeert in onderzoek naar het voorkomen van bijvoorbeeld paalrot.

Ook pleiten ze voor een landelijk functionerend fonds dat onderzoek doet naar funderingsschade en gedupeerde huiseigenaren financieel bijstaat. Een woningeigenaar heeft namelijk geen invloed op de oorzaken van de schade, maar draait wel op de voor de kosten.

Het manifest is opgesteld door de Vereniging Eigen Huis (VEH), de belangenvereniging van woningcorporaties Aedes, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en kenniscentrum KCAF.