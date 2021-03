Zoom en PostNL pakten afgelopen week uit met knalcijfers. Ze hadden die vooral aan de lockdown te danken. Kunnen ze die trend dan ook doorzetten als straks de wereld weer opengaat? "Die recordomzetten zullen we niet meer zien, maar de groei zet zich nog wel even door", zeggen experts tegen NU.nl.

PostNL gaf zelf al aan in zijn jaarverslag dat de pakjesgekte in de tweede helft van dit jaar, wanneer de samenleving hopelijk zijn deuren weer opent, zal minderen en dat de groei dan ook wat zal vertragen. Dat bevestigt ook retailexpert Paul Moers. "E-commerce is niet meer weg te denken, maar die explosieve groei blijft niet duren", zegt hij.

Dat heeft ook invloed op spelers als bol.com en Zalando. "Als de winkels weer opengaan, zullen we weer massaal de stad ingaan voor een gezellige namiddag en zal er veel minder online besteld worden. Er is zelfs een kans dat de online omzetten dit jaar krimpen", voorspelt Moers.

Diezelfde beweging ziet hij bij supermarkten. Mensen kochten het afgelopen jaar veel duurder eten in de supermarkt om te compenseren voor de gesloten horeca, maar zodra we weer op restaurant kunnen, stoppen we daar mee, zegt Moers. "De online omzet van supermarkten zal zeker inzakken en de fysieke omzet blijft het ook niet zo goed doen. Ook besteldiensten als Deliveroo en Thuisbezorgd zullen daaronder lijden."

Chipfabrikanten gaan gouden tijden tegemoet

Daarentegen verwacht hij wel dat de autoverkopen sterk gaan aantrekken. "Zodra de Nederlanders weer naar de showroom kunnen, gaan we in de rij staan voor een nieuwe auto." Zo'n vaart zal het niet lopen volgens ING-techanalist Eric De Graaf. Mensen zullen volgens hem minder nood hebben aan een auto door de shift naar thuiswerk en het feit dat hun oude auto bijna niet heeft gereden het afgelopen jaar.

Al ziet hij de productie van elektrische auto's wel stijgen de komende tijd. "En dat is dan weer goed voor chipfabrikanten, die het afgelopen jaar minder hebben kunnen leveren omdat ze met tekorten zaten. Ook zullen mensen meer nieuwe smartphones kopen, waarvoor ook weer meer chips nodig zijn."

Er zal meer op afstand vergaderd worden

Doordat meer mensen de voordelen van thuiswerk hebben ontdekt, zal de vraag naar communicatiediensten als Zoom ook niet meteen afnemen, denkt hr-specialist Mark van Assema. "De piek zal uiteraard wel afnemen, maar de prestaties zullen sterk blijven."

Volgens hem zal de verdeling tussen thuis of op kantoor werken 50/50 worden vanaf de tweede helft van 2021. "En dus zal er meer via video moeten vergaderd worden." Al zullen mensen hun Zoom-abonnement voor privégebruik waarschijnlijk wel opzeggen als ze hun vrienden weer in het echt mogen zien.

"Wie nu nog geen Netflix-abonnement heeft, koopt er waarschijnlijk nooit één"

Streamingdienst Netflix daarentegen zal moeten inbinden. "Wie het komende jaar nog geen Netflix-abonnement heeft gekocht, zal het waarschijnlijk nooit aanschaffen", zegt De Graaf. "De groei zal dus vertragen en waarschijnlijk zal Netflix dan ook zijn prijzen verhogen. Al is het niet helemaal duidelijk hoe snel dat zal gaan en vanaf wanneer. Mogelijk biedt dat wel kansen voor concurrenten als Disney+."

De Graaf merkt op dat vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de vergelijkingsbasis ook moeilijker wordt. "De recordomzetten zijn in het tweede kwartaal van vorig jaar begonnen en dus zal de procentuele stijging veel minder groot zijn op jaarbasis." Maar hij verwacht geen directe krimp op de algemene markt, "al zal dat bij sommige bedrijven natuurlijk wel het geval zijn."

We gaan waarschijnlijk minder porno kijken

Ook ons pornogebruik scheerde hoge toppen tijdens de lockdown. Op het hoogtepunt surften er volgens Pornhub zo'n 35 procent meer Nederlanders dan normaal naar de site. "Die percentages zullen ietwat verminderen straks", denkt seksuologe Eveline Stallaart van ESSH Psychologen. Al waarschuwt ze er wel voor dat meer mensen in 2020 een pornoverslaving hebben gecreëerd.

In haar eigen praktijk zou 30 procent van de cliënten met pornoverslavingsgerelateerde klachten kampen. Niet iedereen heeft die tijdens de lockdown opgelopen, maar het aantal is wel sterk gestegen, zegt Stallaart. "Het is van alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen, maar ik zie op dit moment wel een forse groei onder twaalf- tot dertienjarigen. Die krijgen momenteel geen kans om hun seksualiteit te ontdekken met leeftijdsgenoten. Dat heeft een grote impact en kan achteraf al op jonge leeftijd tot erectieproblemen of emotionele bagage leiden."

Betaalbedrijven winnen in de post-corona-economie

Wie als winnaar uit de crisis zal komen, zijn betaalbedrijven als Visa, MasterCard en Adyen. "Visa en MasterCard zullen ervan profiteren dat weer meer mensen naar het buitenland gaan. Er zullen dus weer meer vluchten en hotels geboekt worden, maar in andere landen betalen mensen ook vaker met hun creditcard", zegt De Graaf. "Betaalverwerker Adyen heeft al een mooi parcours achter de rug dankzij de e-commerceboom, maar als de winkels weer opengaan, zal het bedrijf ook daar een graantje van meepikken."

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel werd ASML een chipfabrikant genoemd. Dat is het niet. ASML levert machines om chips te maken.