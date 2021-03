Fietsenbouwer Accell profiteerde afgelopen jaar van een sterk groeiende vraag naar fietsen. Onder meer e-bikes stegen in populariteit, meldt de fabrikant van onder andere Batavus-, Koga-, Babboe- en Sparta-fietsen in de jaarcijfers die vrijdag zijn gepubliceerd.

Aanvankelijk had het bedrijf nog last van de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Maar meteen daarna mochten fietsenwinkels weer open en besloten steeds meer fietsliefhebbers een nieuwe tweewieler te kopen, al dan niet een elektrische.

De inkomsten van Accell, dat het hoofdkantoor in Heerenveen heeft, kwamen over heel 2020 uit op 1,3 miljard euro. Dat was 17 procent meer dan in het jaar ervoor. De nettowinst bedroeg 64,8 miljoen euro.

Voor dit jaar is topman Ton Anbeek positief gestemd. Wel wijst hij erop dat het onzeker is welke gevolgen de pandemie heeft op het consumentengedrag, de vestigingen van het bedrijf en de winkels die de fietsen verkopen.

Hoewel het aantal orders voor dit jaar groot is, verwacht de fietsenfabrikant dat leverings- en logistieke problemen ervoor zorgen dat een deel van de verkopen verschuift naar de tweede helft van het jaar.