De Nederlandse banken keerden al voor 39,9 miljard euro aan kredieten uit aan 49.000 bedrijven sinds het begin van de coronacrisis. 3 miljard euro daarvan wordt gegarandeerd door de overheid.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte de cijfers vrijdag bekend in haar tweede Coronamonitor. De brancheorganisatie uit daarin haar bezorgdheid over de schuldenopbouw. "De massale overheidssteun houdt veel bedrijven in de getroffen sectoren overeind met als doel zoveel mogelijk gezamenlijk de eindstreep te halen. Ondertussen bouwen de schulden zich verder op. Het is daarom voor velen een zeer spannende tijd", zegt voorzitter Chris Buijink.

2,8 miljard van de 39,9 miljard euro wordt dan ook gefinancierd met een overheidsgarantie. Dat betekent dat de Staat volledig garant staat voor dat bedrag en het terugbetaalt als het bedrijf in kwestie dat niet kan. 8.000 bedrijven kregen zo'n overheidsgarantie.

Over heel 2020 kregen 129.000 bedrijven een betaalpauze. In het begin van de crisis is voor veel bedrijven het terugbetalen van lopende leningen gepauzeerd. In totaal komt dat uit op 3,1 miljard euro.

Maar ook particulieren kregen betaalpauzes. 26.000 klanten mochten de betaling van hun hypotheek uitstellen en 12.000 Nederlanders kregen respijt op een consumentenkrediet. Meestal ging dat over één tot drie maanden, maar in sommige gevallen werd die periode verlengd.