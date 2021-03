De maatschappelijke kosten voor mantelzorg bedragen 21,8 miljard euro per jaar, waarvan 20 miljard euro aan inzet van uren en 1,8 miljard euro aan financiële kosten. Dat berekende onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van brancheorganisatie MantelzorgNL.

Een mantelzorger is iemand die thuis zorg draagt voor een familielid dat ziek is of om andere redenen niet voor zichzelf kan zorgen. Uit het onderzoek blijkt dat in 2019 vijf miljoen mantelzorgers 1,5 miljard uur besteedden aan mantelzorg. Dat komt overeen met 850.000 jaar voltijds werken.

MantelzorgNL wil met de cijfers aantonen dat mantelzorg een flinke impact heeft op de samenleving. "Het lijkt misschien gratis, maar het kost ons wel arbeidskrachten. Dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen, zonder hen daarbij goed te ondersteunen is eenvoudig uit te rekenen dat de kosten uiteindelijk nog zullen stijgen", zegt bestuurder Liesbeth Hoogendijk.

De organisatie roept op om mantelzorgers meer te ondersteunen met bijvoorbeeld respijtzorg, waarbij de zorg even kan worden overgedragen, of een mantelzorgmakelaar die tijdelijk bepaalde taken overneemt. Daardoor zou meer uitval van mantelzorgers worden voorkomen, wat de samenleving tot 1.000 euro per mantelzorger kan opleveren volgens het onderzoek.

In 2019 zorgde een derde van de Nederlanders ouder dan zestien jaar voor een familielid en een kwart van de werknemers combineerde betaald werken met een betaalde baan.