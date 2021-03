Drie kwart van de Nederlandse webwinkels geeft klanten niet de mogelijkheid hun oude apparaat gratis in te leveren bij aankoop van een nieuw apparaat, terwijl dat wel verplicht is.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deed een steekproef bij 50 Nederlandse webwinkels en kwam tot de vaststelling dat maar 15 procent van hen een systeem heeft om afgedankte apparaten in te leveren zonder extra kosten als iemand een nieuwe versie van datzelfde apparaat aankoopt.

Volgens de Nederlandse wetgeving moeten online winkels dat echter wel aanbieden. Het moet duidelijk op hun site vermeld staan en de transactie moet plaatsvinden voor het nieuwe apparaat betaald is. Dat is de zogenaamde oud-voor-nieuwregeling.

De wet bestaat om recyclage te bevorderen en de ILT benadrukt dat het zeker in deze tijden van COVID-19 belangrijk is dat webwinkels dat doen omdat er explosief meer online geshopt wordt. De regeling moet voorkomen dat de afvalberg nog groter wordt.

De ILT heeft alle bedrijven die in fout waren aangeschreven, waarna een aantal hun voorwaarden hebben aangepast. Tegen wie dat niet deed, onderneemt de inspectie stappen. Ook gaat de inspectie uitzoeken of het in de toekomst mogelijk is om de toekenning van een keurmerk te laten afhangen van de oud-voor-nieuwregeling.