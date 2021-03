Square, het betaalbedrijf van Twitter-CEO Jack Dorsey, legt 297 miljoen dollar (zo'n 247 miljoen euro) op tafel voor de streamingdienst Tidal, waar onder anderen rapper JAY-Z eigenaar van was. Dat kondigt Dorsey zelf aan op Twitter.

Dorsey legt op Twitter uit waarom het betaalbedrijf investeert in een muziekbedrijf. "Tidal komt neer op een simpel idee: nieuwe manieren vinden voor artiesten om hun werk te ondersteunen. We geloven dan ook dat er een groot verband is tussen muziek en economie. De economie laten werken voor artiesten, is vergelijkbaar met wat Square voor verkopers heeft gedaan."

Square bestaat sinds 2009 en stelde als een van de eerste bedrijven verkopers in staat om kredietkaarten te scannen via hun smartphone. Daardoor hoefden ze geen extra software of machines meer te kopen, die hen meer geld kostten. Later kwam het bedrijf met Cash App, dat volgens Dorsey een "volledige set financiële hulpmiddelen biedt aan mensen die er eerst geen toegang tot hadden".

Dorsey ziet de gelijkenis met Tidal omdat het "artiesten wil eren door de artiesten zelf eigenaar te maken en ook naar nieuwe manieren om geld te verdienen voor artiesten zoekt". Behalve JAY-Z hebben ook onder anderen Béyoncé en Alicia Keys een aandeel in het bedrijf.

Met de transactie worden de artiesten de op een na grootste groep aandeelhouders in het bedrijf en JAY-Z komt in de raad van bestuur van Square. Tidal zal onafhankelijk opereren binnen de Square-groep, staat in een mededeling. Tidal heeft intussen een catalogus van 70 miljoen nummers en 250.000 video's opgebouwd. Het is beschikbaar in 56 landen, waaronder Nederland.