De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt om importheffingen op een aantal producten voor vier maanden op te doeken. Dat laat de Britse handelsminister Liz Truss donderdag weten op Twitter. Het gaat om tarieven op producten als Schotse whisky, kaas, kasjmier en machines.

Het VK had de importheffingen op de producten vanuit de VS op 1 januari al opgedoekt, toen het land officieel afstand nam van de Europese Unie. De VS volgt de Britten nu, waardoor de specifieke producten weer tariefvrij heen en weer de oceaan over kunnen.

De importheffingen kampen nog uit het tijdperk-Trump. Ze werden eind 2019 ingevoerd als reactie op een vete rondom vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. De heffingen werden door de Amerikanen in het leven geroepen als reactie op de illegale staatssteun van de EU voor de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De EU sloeg niet veel later terug met eigen heffingen op Amerikaanse producten.

Het akkoord is vooral goed nieuws voor distilleerders van whisky, ook wel scotch genoemd. Sinds de importheffingen daalde de export van scotch naar de VS met 35 procent. De sector verloor vorig jaar bijna een half miljard pond (580 miljoen euro).