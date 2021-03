Nederlandse liefhebbers van goede whisky kiezen steeds vaker voor de specialist in de buurt en kopen de drank inmiddels minder vaak in het Verenigd Koninkrijk. Zo willen zij voorkomen dat ze na hun aankoop een Britse belastingheffing op de mat krijgen, meldt voorzitter Ron Andes van de Koninklijke SlijtersUnie. Het is een welkom geschenk na een jaar waarin drankverkopers het niet makkelijk hadden.

Net zoals voor veel andere sectoren was 2020 voor slijters een hectisch jaar. Veel zelfstandigen leveren aan de horeca. Maar cafés en restaurants waren vorig jaar zowel in de lente als in de laatste maanden dicht, wat uiteraard een negatief effect op de omzet had. Zo zagen de slijters de verkoop van gedistilleerde dranken (zoals gin en rum) aan de horeca vorig jaar met maar liefst 60 procent teruglopen.

Daarnaast kwam de klad in een andere belangrijke bron van omzet: de feestjes, recepties en bedrijfsborrels. "Veel slijters zorgen voor drank op dat soort feestjes, bijvoorbeeld door het leveren van tapinstallaties. Maar zelfstandige slijters zagen de inkomsten hiervan vorig jaar met zo'n 15 procent teruglopen", vertelt Andes.

Weliswaar kocht de slijterijklant wat meer wijnen en gedistilleerde dranken dan het jaar ervoor. "Maar dat kon de daling in andere productgroepen niet compenseren." Andes voegt eraan toe: "Je hoort wel geluiden dat het thuis drinken toeneemt. Maar op verjaardagen of andere bijeenkomsten kun je nu veel minder mensen uitnodigen, waardoor er minder gedronken wordt. Dus als er al sprake is van een stijging, is die heel beperkt."

Slijterijen profiteren van Brexit

Hoewel de slijtersvoorman ook in 2021 een pittig jaar verwacht - onder meer doordat de horeca nog niet open is - zijn er volgens hem toch lichtpuntjes. "Zo zien we dat steeds meer whiskyliefhebbers naar de speciaalzaken in Nederland gaan." Het gaat volgens Andes om klanten die vóór de Brexit hun whisky in bijvoorbeeld Schotland kochten, omdat het daar toen goedkoper leek. Maar vanwege de Brexit moet er nu belasting over worden betaald.

"Het gaat hierbij vooral om de duurdere whisky vanaf 100 euro per fles. De klant wil geen naheffing van een paar honderd euro op de mat krijgen. Daarom koopt de liefhebber het nu bij de slijter in de eigen buurt. Nederlandse importeurs zijn eraan gewend producten uit het buitenland te halen en weten, ook na de Brexit, hoe ze dit administratief moeten afhandelen."

"Ook zien we steeds meer nieuwe klanten in de slijterij. Dat zijn jongere mensen, twintigers en dertigers, die nieuwe dranken willen proberen. Voor de coronacrisis gingen ze naar de horeca. Maar nu deze dicht zijn, komen ze naar ons om eens wat anders te proberen, zoals bier en wijn van kleinere producenten."