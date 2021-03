Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag unilateraal besloten de periode waarin Britse bedrijven geen importheffingen betalen voor goederen die Noord-Ierland binnenkomen te verlengen tot 1 oktober. Ierland en de Europese Unie zijn daar niet over te spreken.

De Britse minister voor Noord-Ierland, Brandon Lewis, kwam woensdagavond met een plan op de proppen. Daarin zette hij enkele maatregelen uiteen die het makkelijker maken voor Britse supermarktbedrijven die ook een winkel hebben in Noord-Ierland. Dat gaat namelijk gepaard met een hoop extra administratie.

Noord-Ierland is sinds de Brexit geen lid meer van de EU, maar wel onderdeel van de Europese douane-unie. Dat betekent dat het land zich wat betreft onder meer voedselveiligheid moet houden aan Europese regels. En dus worden er ook belastingen geheven op goederen die het land binnenkomen.

Tot nu toe kregen de supermarkten nog even respijt van de EU en hoefden die heffingen niet betaald te worden, maar dat was maar tijdelijk. Lewis heeft nu echter besloten om die periode te verlengen tot 1 oktober zonder daarover te overleggen met de EU.

Dat is slecht gevallen in Ierland. Minister Simon Coveney (Buitenlandse Zaken) noemt de maatregel "ontzettend onbehulpzaam bij het opbouwen van de vertrouwensrelatie die nodig is voor de implementatie van het Ierse protocol."

Geen grens op het Ierse eiland

Daarmee verwijst Coveney naar afspraken rond de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Ierland is lid van de Europese Unie, maar Noord-Ierland is een onderdeel van het VK. In 1998 is er echter afgesproken om nooit een grens te maken op het Ierse eiland.

Dat leidde sinds de Brexit al tot flink wat spanningen en de Britse en Europese onderhandelaars proberen die nu op te lossen. Unilaterale beslissingen zullen die gesprekken niet vooruithelpen, zegt Coveney.

Ook de EU reageert teleurgesteld. "Dit is een schending van de bepalingen in het Ierse protocol", schrijft Europees Brexit-onderhandelaar Maros Sefcovic in een mededeling. "Het is ook een duidelijke afwijking van de constructieve aanpak tot nu toe en het ondermijnt het werk aan beide kanten." Sefcovic laat weten dat de EU "gepast" zal reageren op de beslissing.