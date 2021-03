Reisorganisaties TUI, Corendon en ANVR kondigen woensdag aan dat ze samen een zogenaamde coronavrije vakantie organiseren "onder regie van het RIVM". Het RIVM ontkent er iets van te weten, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt dat er gesprekken lopen.

TUI, Corendon en ANVR hebben samen een project op poten gezet waarmee ze pakketreizen willen aanbieden aan geïnteresseerden om te testen of reizen veilig kan in coronatijden, naar analogie met de Fieldlab-evenementen. Veel details zijn er nog niet over bekend, maar volgens een woordvoerder van TUI zouden de eerste vakanties in april van start gaan.

De overheid tempert echter het enthousiasme. Een woordvoerder van het RIVM laat aan NU.nl weten dat er hem "niets bekend is over dit onderwerp". "Ik hoorde het een uur geleden zelf op de radio", zegt hij.

Bij het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur klinkt het dat er gesprekken lopen, maar dat er nog niets zeker is. "In al hun enthousiasme lopen de touroperators wat op de feiten vooruit", zegt een woordvoerder. Of de vakanties er wel degelijk aankomen en of ze in april starten, kon het ministerie niet bevestigen.