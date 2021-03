Om de extra uitgaven van de coronapandemie te compenseren, verhoogt de Britse regering vanaf 2023 de winstbelasting van 19 naar 25 procent. Dat heeft de Britse minister van Financiën, Rishi Sunak, woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de nieuwe begroting.

"We gaan er alles aan doen om bedrijven en burgers te steunen", aldus Sunak.

Onderdeel van de nieuwe begroting is een verlenging van de loonsteunregeling tot september. De regeling werd vorig jaar in het leven geroepen om zoveel mogelijk banen te behouden. Hierbij betaalt de Britse overheid 80 procent van het loon voor de uren die door de coronapandemie niet gewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld van horecamedewerkers die door de maatregelen niet kunnen werken.

De loonsteun zou inmiddels 11 miljoen banen gered hebben.

De coronasteun heeft net als in Nederland voor flink hogere overheidsuitgaven gezorgd. Londen wil die hogere uitgaven in 2023 compenseren door de winstbelasting voor bedrijven te verhogen: van 19 procent naar 25 procent. "We moeten onze overheidsuitgaven weer normaliseren als we op weg zijn naar herstel, en daar wil ik vandaag eerlijk over zijn", aldus de Britse minister.

Britse overheid leende sinds begin pandemie 355 miljard pond

Die hogere corona-uitgaven worden nu op een andere manier gefinancierd. De Britse overheid leende sinds het begin van de pandemie 355 miljard pond (411 miljard euro), omgerekend zo'n 17 procent van het bbp.

De steun was hard nodig vanwege de strenge lockdowns die noodzakelijk waren om de opkomst van het virus te beteugelen. Door de maatregelen kromp de Britse economie in 2020 met zo'n 10 procent.

Situatie in VK inmiddels iets rooskleuriger

De situatie in het Verenigd Koninkrijk is inmiddels een stukje rooskleuriger, vanwege het succes van het vaccinatieprogramma. Zo'n 20 miljoen Britten hebben hun eerste prik gehad, waardoor de economie sneller open kan dan in andere landen.

De economische vooruitzichten zijn daardoor ook naar boven bijgesteld. Begrotingsinstituut Office for Budget Responsibility verwacht dat de economie halverwege 2022 op het niveau is van voor de pandemie. Dat is zes maanden eerder dan bij de vorige voorspelling in november.