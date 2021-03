Vroeg opstaan, veel knippen en laat stoppen. Nederlandse kappers mochten woensdag hun zaak weer openen na maanden dicht te zijn geweest. "Het is hier een gekkenhuis. De telefoon staat roodgloeiend", zegt een kapper tegen NU.nl. Enkele kapperszaken openden hun deuren zelfs al om 4.30 uur.

Edwin Minnee uit Katwijk aan Zee heeft een grote strik opgehangen aan zijn deur om de eerste dag na de lockdown te vieren. "Ik ben zo blij dat we weer open mogen. De sluiting voelde als liefdesverdriet en het voelt heerlijk om mensen weer gelukkig te maken. Dat is tenslotte mijn vak."

En zijn klanten zijn ook gelukkig, zo bleek. Om 4.30 uur stond de eerste klant voor de deur en lieten mensen al enthousiast weten dat ze hem hadden zien opstarten. "Vroeg opstaan? Ach, ik sliep de voorbije tijd toch al bijna niet, dus dat viel wel mee", zegt Minnee.

Als we hem bellen rond het middaguur heeft hij net pauze na een lange voormiddag. "Ik ga nog door tot 20.00 uur, maar neem wel op tijd en stond mijn rust."

Drie keer zoveel haar als gewoonlijk

Van een overrompeling is geen sprake door de coronamaatregelen, maar de agenda van Minnee zit de komende weken wel helemaal vol. "En ik heb zeker al drie keer zoveel haar geknipt als op een normale dag. Ik heb zelfs al pijn in mijn voeten omdat ik steeds uitglij over al het haar op de grond", lacht hij.

"En omdat ik het drie maanden niet gewend ben geweest om mijn armen de hele tijd omhoog te houden, heb ik ook wat last van spierpijn. Maar dat heb ik er allemaal voor over."

Ook bij kapsalon KnipperZ uit Den Bosch gingen ze een uurtje vroeger open om iedereen een plekje te kunnen geven. "Ook vanavond blijven we iets langer open, maar door de avondklok kunnen we het niet te laat maken", vertelt eigenaar Femke Kurvers. "Niet dat we dat anders wel zouden doen, want ik houd wel van zoveel mogelijk structuur. Als mensen daardoor soms vijf weken moeten wachten, is het ook zo."

Telefoon staat niet stil

De telefoon bij KnipperZ staat roodgloeiend. "Sinds vanmorgen staat hij niet stil. De voorbije weken was het ook een gekkenhuis, maar de afgelopen twee dagen was het weer stilgevallen. Het is alsof mensen vandaag plots beseffen dat ze eigenlijk wel eens naar de kapper moeten. Helaas zijn we al helemaal volgeboekt voor de komende vijf weken."

De vraag is waar al dat overtollige haar dat mensen door hun coronacoupe meebrengen, naartoe moet. "Ach, dat krijgen we wel weg. Normaal leeg ik mijn bak elke twee tot drie dagen, nu moet het één keer per dag. Maar dat is geen groot probleem", zegt Minnee. Sommige kappers kiezen ervoor om het haar te doneren aan de Stichting Haarwensen voor kinderen die kaal zijn door bijvoorbeeld een kankerbehandeling.

Kappersbond ANKO bevestigt het druktebeeld. "Ik zie al de hele dag blije berichten verschijnen", aldus ANKO-voorzitter Gonny Eussen. "De kappers hebben het zo druk dat ze zelfs geen tijd hebben om ons te bellen met hun ervaringen."

Eussen benadrukt dat alle kappers zich aan de coronamaatregelen houden. "Daardoor staan er dus ook geen rijen en is het niet druk in de zaken zelf, want de regel is dat er enkel op afspraak geknipt mag worden en maximaal twee mensen per keer."