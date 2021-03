De mogelijkheid om op afspraak te winkelen zorgt voor "veel gedoe" bij boekwinkelketens Bruna en AKO. In ongeveer 150 filialen kunnen in de praktijk nu veel meer klanten tegelijk binnen zijn dan het door de overheid voorgeschreven maximum van twee. Dat komt doordat die winkels ook servicepunten hebben voor PostNL en ING.

Ook zijn er nog klanten die iets via de webshop hebben besteld en dit aan de deur komen afhalen. Het komt voor dat mensen zonder afspraak proberen binnen te komen.

"Dit alles zorgt voor veel verwarring en rompslomp", zegt een woordvoerder van moederbedrijf Audax. "We moeten aan de deur controleren, ook omdat er mensen zonder afspraak komen. En de tienminutenregel is in de praktijk niet of nauwelijks te sturen."

Volgens de website van de overheid mogen postpakketten of producten voor reparatie en onderhoud in de winkel worden afgegeven, naast de twee klanten die daar aanwezig zijn voor winkelen op afstand. De winkelier dient dan wel voor een goede bewegwijzering te zorgen. Deze mensen mogen naast hun postzaken niet nog wat anders kopen, want daarvoor moet tijdig een afspraak worden gemaakt.

Winkelpersoneel en klanten zijn volgens Audax blij dat mensen weer op afspraak in de winkels terechtkunnen, maar het concern vindt het bedrijfseconomisch een "druppel op een gloeiende plaat". Audax pleit er al langer voor dat zijn winkels als essentieel bestempeld worden, zodat ze weer helemaal open kunnen gaan.

"Naar onze mening horen kranten, tijdschriften en boeken bij de basisbehoeften. In het buitenland is dat bijna overal het geval. Nederland vormt hierop een uitzondering."