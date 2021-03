Het Verenigd Koninkrijk gaat Britse supermarktbedrijven die in Noord-Ierland actief zijn meer tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels als gevolg van de Brexit. Minister voor Noord-Ierland Brandon Lewis zei in het parlement dat wordt gewerkt aan een plan om dat te stroomlijnen.

Sinds begin dit jaar is een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van kracht. Beide markten wisselen nog goederen uit, maar hebben hun eigen standaarden voor voedsel en andere producten.

Er doen zich echter problemen in Noord-Ierland voor. Het constituerende land is sinds de Brexit geen lid meer van de EU, maar omdat het op een Europees eiland ligt, is het wel onderdeel van de Europese douane-unie. Dit betekent dat het land zich wat betreft onder meer voedselveiligheid moet houden aan Europese regels.

Dat is een hele klus voor Britse supermarktbedrijven die ook winkels in Noord-Ierland hebben. De bedrijven moeten een flinke papierwinkel door om in het land producten te kunnen verkopen. De Britse en Europese onderhandelaars overleggen al enige tijd over een oplossing voor dat probleem. Sommige bronnen vrezen dat Noord-Ierland uiteindelijk helemaal van de EU afgesneden zal worden.

Maar voordat die gesprekken zijn afgerond, wil het VK de supermarktbedrijven tegemoetkomen. "We nemen een aantal tijdelijke maatregelen die aantonen dat er meer tijd nodig is om aan te passen en nieuwe regels in te voeren", zei Lewis woensdag tegen het Britse parlement. Hij liet verder weten dat later een plan bekendgemaakt zal worden. Dat plan bevat meer details over het voorkomen van eventuele extra taksen.