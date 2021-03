Tijdens de eerste golf van de coronaepidemie in het voorjaar van 2020 zijn 173.000 mensen in Nederland hun baan kwijtgeraakt. Van hen waren er 117.000 jonger dan 25 jaar; dat is ruim twee derde. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag naar buiten heeft gebracht.

Sinds 2016 zijn steeds meer jongeren aan het werk gegaan. Aan die stijging kwam abrupt een einde toen de coronacrisis in maart vorig jaar begon. De arbeidsdeelname onder jongeren daalde van 65,9 procent in het eerste kwartaal naar 60,3 procent in het tweede kwartaal.

Sindsdien steeg de arbeidsdeelname weer wat, naar 62,7 procent in het vierde kwartaal van afgelopen jaar. Toch kon dat niet voorkomen dat er afgelopen jaar meer jongeren in de bijstand terechtkwamen, bleek eerder deze week.

Vooral in de horeca kreeg de werkgelegenheid vorig jaar klappen. Zo verloren veel kelners, keukenhulpen en barpersoneel hun baan. Ook raakten achtduizend koks hun baan kwijt. Daar stond tegenover dat het aantal vakkenvullers in één jaar met zestienduizend toenam.

Uit de cijfers komt duidelijk naar voren dat in de eerste maanden vooral jongeren hun baan verloren. De werkgelegenheid voor mensen tussen de 25 en 45 jaar was gedurende 2020 min of meer gelijk, terwijl die voor mensen tussen de 45 en 75 jaar lichtjes daalde.