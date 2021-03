De voormalige bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken heeft zich volgens het kantoor schuldig gemaakt aan fraude. Ook het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar de inmiddels overleden managing-partner Frank Oranje, die als notaris grote geldbedragen zou hebben weggesluisd naar privérekeningen buiten het bedrijf.

Pels Rijcken werd in september 2020 door het OM geïnformeerd dat er een onderzoek naar Oranje liep, meldt het kantoor in een eigen verklaring. Daarop stelde het advocatenkantoor een extern onderzoek in door accountantsbureau Deloitte.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) onderzocht de verdachte transacties al sinds 2019. Omdat Oranje in november vorig jaar is overleden, besloot het OM vaart te minderen met dit onderzoek. Daarbij speelde ook mee dat aanklagers het definitieve onderzoeksrapport van Deloitte willen afwachten, om vervolgens na te gaan of aanvullend onderzoek nodig is.

Volgens het advocatenkantoor blijkt uit het eigen onderzoek dat Oranje jarenlang via allerlei omwegen geld heeft overgeheveld naar privérekeningen. Het ging om rekeningen waarop geld stond dat door notarissen van het kantoor werd bewaard, maar voor iemand anders bestemd was. Oranje zou onder meer documenten hebben vervalst om deze overboekingen in orde te laten lijken.

Pels Rijcken benadrukt dat het prominente advocatenkantoor geen verdachte is in de strafzaak en volledig meewerkt met het strafrechtelijk onderzoek. Ook zijn er volgens het bedrijf geen aanwijzingen dat er andere medewerkers betrokken waren bij de fraude. Wel heeft Pels Rijcken in overleg met Deloitte de interne controles aangescherpt.

Hoeveel geld er gemoeid is met fraude, maakt het kantoor niet bekend. Het kantoor overlegt met de executeur-testamentair van Oranje over een schadevergoeding voor Pels Rijcken. De weggesluisde bedragen zijn inmiddels weer aangevuld en zullen volgens het kantoor de rechthebbenden bereiken.